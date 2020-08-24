معامل تنسيق الجامعات تستقبل طلاب الثانوية لتسجيل رغباتهم لليوم الثالث

تستأنف معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية بمختلف المحافظات لليوم الثالث على التوالي، استقبال طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة لتسجيل رغبات تنسيق الكليات، بدءا من 9 صباحا وحتى 3 عصرا، وسط إجراءات احترازية مشددة للمحافظة على الطلاب وذويهم من الإصابة بفيروس كورونا، على أن يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى خلال 72 ساعة من إغلاقها، ثم تبدأ أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة خلال 24 ساعة من إعلان نتيجة المرحلة الأولى.

ويتفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد قليل مكتب تنسيق القبول بجامعة عين شمس، لمتابعة اعمال المكتب والاطمئنان على جاهزية العمل.

ومن المقرر أن يرافق الوزير خلال جولته، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمي للوزارة، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق.