بعد قليل.. القوى العاملة تعلن عن توفير 7500 فرصة عمل برواتب تصل لـ6500 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن إعادة نشرة التوظيف الشهرية، بعد توقف دام 4 أشهر بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر، أن تعلن الوزارة على موقعها الإلكتروني الرسمي النشرة التوظيفية الشهرية التي تتضمن توفير 7 آلاف و599 فرصة عمل برواتب شهرية تبدأ من 2000 وتصل إلى 6 آلاف و500 جنيه، وذلك في 20 شركة من شركات القطاع الخاص على مستوى أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر، أنَّ الحكومة المصرية، في شهر مارس الماضي كانت قد وفرت ممثلة في وزارة القوى العاملة آلاف الوظائف الخالية للراغبين في العمل الجاد في العديد من المهن والحرف.

وتأتي الوظائف التي توفرها وزارة القوى العاملة للراغبين من الجنسين في الالتحاق بالوظائف الشاغرة خلال 2020، بالتنسيق مع مؤسسات وشركات ومصانع القطاعات الخاص بجميع المحافظات.

ومن بين الوظائف التي أعلنت وزارة القوى العاملة عنها ومتوافرة حاليًا، بالعديد من الشركات والمصانع، لجميع الخريجين من ذوي المؤهلات العليا والمتوسطة وحملة الشهادات الإعدادية والابتدائية، من جميع الفئات العمرية من الشباب، وأبرزها على سبيل المثال: "محاسبين- مهندسين -حرفيين- أطباء -مدرسين -مراقبين جودة - مندوبين - كاشير - عمال - موظفين - مهنيين - سائقيين عمال - تعبئة وتغليف".

يأتي ذلك بالإضافة إلى عدد كبير من التخصصات والمؤهلات تناسب جميع الفئات من جميع المحافظات بالجمهورية.

ويستطيع الراغب في العمل التقديم للالتحاق بهذه الوظائف بالدخهول على اللينك التالي والمعلن عنه رسميًا من قبل وزارة القوى العاملة.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesitEZb4ihauxjCwyOjWFGzACI8k8wNNmekLAcFWR2wG6gng/viewform?c=0&w=1

وعلى المتقدم بعد الدخول على اللينك ملء الاستماره التي سيجدها داخل اللينك بالبيانات الرسمية الخاصة به، والتي لابد أن يدونها بدقة شديدة، حتى يجرى قبول طلبه ولا يتعرض لأي معوقات تواجهه عند المقابلة وإنهاء إجراءات التوظيف.