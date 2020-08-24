السكة الحديد تحذر من الركوب بين فواصل عربات القطارات: غرامة 200 جنيه

حذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صباح اليوم، عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات الرئيسية، جموع الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، بعدم الركوب بين فواصل عربات القطارات، مشيرة إلى أنه سيجرى فرض غرامات فورية قدرها 200 جنيه على المخالفين.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه لا تنازل عن تطبيق غرامات الهيئة على جميع المخالفين لتعليماتها، مشيرًا إلى أن الهيئة فرضت حالة الانضباط بجميع منظوماتها لتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية، محذرًا جميع الركاب بعدم الركوب بين فواصل عربات القطارات، حفاظا على أرواحهم.

وأكد رسلان، لـ"الوطن"، أن أفراد الأمن الإدارى بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات يتابعون سلوك الجمهور على أرصفة المحطات، ومحاسبة المخالفين لتعليمات الهيئة، موضحا أن حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية تسير بصورة منتظمة ولا يوجد ما يعوق حركة التشغيل، وأن جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية شاملة، للحفاظ على أرواح المواطنين والعاملين.

وأشار رسلان إلى أن الهيئة تواصل عملها الجاد من أجل الإنتهاء من الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة السكة الحديد من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بآخرى حديثة، موضحا أنه تم توريد 33 عربة قطار روسية جديدة من إجمالى 1300 عربة حتى الآن، وسيجرى إرسال باقي الصفقة على دفعات شهرية بواقع 35 عربة، كما جرى توريد 70 جرارا من إجمالى 110 جرارا أمريكيا جديدا، على أن يجرى إرسال باقي الجرارات خلال الفترة المقبلة.