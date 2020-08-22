رئيس السكة الحديد لـ"الوطن": محطة بشتيل جاهزة لركاب الصعيد مطلع 2025

بدأت منذ عدة أشهر وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في أعمال إنشاء وتنفيذ محطة بشتيل للسكة الحديد، والتي ستكون بديلًا لمحطة رمسيس، وستكون مخصصة لقطارات الوجه القبلي أو الصعيد.

وكشف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، عن بدء أعمال تنفيذ مشروع محطة سكة حديد "بشتيل" بشمال الجيزة، مؤكدا الانتهاء منها خلال الـ5 أعوام المقبلة، وأنه ستنفذ على مرحلتين، الأولى تضم مجمع ورش لصيانة العربات والجرارات على مساحة 36 فدانا بـ350 مليون جنيه خلال عامين، والثانية تضم إنشاء محطة ركاب كبيرة بها مول تجاري لخدمة قطارات الصعيد في 3 أعوام، وستكون جاهزة أمام ركاب الصعيد بشكل رسمي مطلع 2025.

وأشار رسلان، لـ"الوطن"، إلى أن محطة بشتيل تضم، محطة رئيسة وورشة كاملة للعربات والجرارات، وحوش محطة يسع إلى 5 سكك ومحطة طوالي إلى القطارات التي ستستمر إلى القاهرة والإسكندرية، فضلا عن ورش القطارات الرئيسية ومركز صيانة شامل، منوها أن ذلك يعد نواة مركزية جديدة إلي منظومة النقل العام في مصر.

وأضاف رئيس السكة الحديد، أن محطة بشتيل ستكون مجاورة لمحطة مترو إمبابة الجاري إنشاؤها، وأنها ستعمل على تخفيف الضغط على محطة مصر، كما تم اختيار هذا الموقع لأنها تتواجد في أول محافظة الجيزة كبوابة إلى صعيد مصر، لافتا إلى أن منطقة المحطة الجديدة مركزية تتوسط ما بين محطة سكك حديد رمسيس ومحطة الجيزة.

وقال رسلان، إن محطة بشتيل تقع على 3 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها، وهي: "محور شارع السودان - محور ترعة الزمر – محور أحمد عرابي وشارع المطار"، موضحا أن المحطة ستكون عالمية وستنفذ بتصميم أوروبي من أجل خدمة قطارات وركاب الصعيد، مؤكدا أن منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية في مصر "الإسكندرية - السد العالي - المناشي".

وأوضح بأن محطة بشتيل الجديدة للسكك الحديدية ستتميز بوجود وسائط نقل متعددة وتكون متصلة بالمنطقة والتي تتمثل في "مونوريل 6 أكتوبر- مترو الأنفاق – وسائل نقل جماعي - خطوط الأتوبيسات"، لافتا إلى إنشاء محطة ومجمع بشتيل الجديدة من أجل تخفيف الضغط على محطتي رمسيس والجيزة.