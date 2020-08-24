شفاء 6 حالات من مصابي كورونا بمستشفى الصدر في سوهاج

أعلن مستشفى الأمراض الصدرية والدرن بمحافظة سوهاج، شفاء أول 6 حالات من فيروس كورونا في المستشفى، بعدما جرى تخصيصها لعزل حالات كورونا في 10 أغسطس، وكان من بين المتعافين مسن يدعى "عثمان" تجاوز عمره 80 عاما.

وقال الدكتور محمد جمال مدير المستشفى، إنه جرى توزيع الورود على المرضى بمناسبة شفائهم، كما احتفل بهم جميع العاملين في المستشفى من أطباء وتمريض وإداريين وعمال، مؤكدا أن المستشفى بدأت في العمل كمستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا بسعة سريرية 70 سريرا و14 عناية مركزة مجهزة؛ لاستقبال الحالات.

كان محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، تفقد مستشفى الأمراض الصدرية في بداية الشهر الجاري؛ للوقوف على جاهزيتها لاستقبال حالات كورونا، حيث دخلت المستشفى في عملية تطوير وإعادة تأهيل؛ لتشمل إنشاء شبكة غازات كاملة، وتطوير غرف الاقامة، وإنشاء قسم للعناية المركزة، وتجهيز سكن للأطباء، وسكن للطبيبات والتمريض، وتطوير المغسلة والمطبخ والخدمات المساعدة والخدمات الإدارية، بالإضافة إلى الأعمال الكهربائية، والسباكة، والأعمال الإعتيادية.