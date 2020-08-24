فيديو.. نجوم هجروا الملاعب لصنع المجد الفني منهم نور الشريف

عرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، والإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، "ON"، تقريرًا عن نجوم هجروا ملاعب كرة القدم لصنع مجدهم الفني على الشاشة.

وجاء من بين هؤلاء النجوم الفنان نور الشريف الذي لعب بشكل احترافي لنادي الزمالك، لكنه لم يستكمل مسيرته بسبب عدم انضمامه للفريق الأول، ومن هنا اتجه للسينما، كما اعتزل أحمد صلاح حسني عام 2008، وهو في الـ26 من عمره، وقرر خوض مسيرة التمثيل التي تألق فيها كثيرًا.

كما سلط التقرير، الضوء على مسيرة الفنان يوسف الشريف، حيث خاض رحلة كروية مع النادي الأهلي، ووقع في غرام كرة القدم، لكن إصابته منعته من استمرار مسيرته في الملاعب، ليصبح اسمه لامعًا في مجال التمثيل.