"الداخلية" تطلق حملة لتقديم طلبات شهادات التحركات إلكترونيا

أطلقت وزارة الداخلية، خدمة جماهيرية إلكترونية لتقديم طلبات شهادات التحركات للمواطنين عبر موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" للجمهور المتعاملين مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة www.moi.gov.eg.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية، وتيسير الإجراءات بما يسهم فى حصول المواطنين على تلك الخدمات فى سهولة ويسر، وفي إطار استمرار تطوير وتحديث جميع جوانب خدمات أجهزة وزارة الداخلية تحقيقاً لهدف الرسالة الأمنية.