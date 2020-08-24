سلمان والعلمين والجلالة.. إرشادات التقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية

الجامعات الأهلية في مصر.. أبرز ما يتساءل عنه طلاب الثانوية العامة خلال الفترة الحالية، خاصةً بعد أن انطلقت أعمال التنسيق أمس الأول بالثلاث جامعات "العلمين"، و"الجلالة" و"الملك سلمان" بفروعها الثلاثة.

والجامعات الأهلية هي جامعات غير هادفة للربح، تخضع لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 143 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وتتبع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

خطوات التسجيل بالجامعات الأهلية

- ادخل على الصفحة الخاصة بالمنصة الإلكترونية لتسجيل الجامعات الأهلية من هنـــــــــا.

- ادخل بياناتك الأساسية مثل الاسم باللغة العربية والإنجليزية، وتاريخ الميلاد، البريد الإلكتروني، والعنوان والجنسية، ورقم الموبايل، وبلد التخرج، ورفع الصورة الشخصية وشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وكتابة المجموع الكلي.

الملفات يتم رفعها بصيغة "pdf، jpeg، jpg أو png"، على أن يكون الحد الأقصى للملف الواحد 5 ميجابايت، ويمكن رفع 5 شهادات بحد أقصى، وحال وجود أكثر من 5 شهادات يتم دمجها في ملف pdf واحد.

- يتم دفع رسوم التقدم لاختبارات القبول لكل مجال أكاديمي على حدة أو مجمعة في أحد فروع البنك الأهلي المصري على الحساب البنكي التالي:

البنك المركزي - حساب رقم 9190447778 - كود مؤسسي 13600101.

جامعة العلمين الدولية حساب رقم :0093071180319201017.

جامعة الجلالة حساب رقم :0093071180356601019.

جامعة الملك سلمان الدولية حساب رقم :0093071180277401016.

ويكون الدفع في رقم حساب الجامعة التي بها رغبتك الأولى.

إرشادات المصروفات الدراسية

- المصروفات الدراسية المذكورة بالقائمة المعلنة للطلبة المصريين فقط.

- سيكون هناك مصروفات إضافية في حالة البرامج المطروحة بالشراكة مع جامعات عالمية (تعاون - اعتماد - شهادات مزدوجة) وسوف يتم الإعلان عنها قريبًا.

- سيتم الإعلان قريبًا عن المصروفات الدراسية للطلبة غير المصريين من العرب والأجانب.

- السكن والانتقالات والخدمات الأخرى غير مشمولة في المصروفات الدراسية المعلنة لكل مجال أكاديمي.

- التأمين الصحي إجباري لجميع الطلاب بالجامعات المصرية الأهلية وعلى الطلاب المؤمن عليهم بالفعل تقديم المستندات الدالة على ذلك.

إرشادات عامة

- لا يجوز التحويل إلى أي كلية في جامعة أخرى إلا إذا حقق الطالب الحد الأدنى لمتطلبات القطاع التابعة له الكلية طبقًا للقانون.

- يمكن للطالب التقدم في مجال أكاديمي أو مجالين أو ثلاثة مجالات كحد أقصى.

- رسوم التقدم لاختبارات القبول: المجال الأكاديمي الأول 750 جنيها، والمجال الأكاديمي الثاني 500 جنيه، والمجال الأكاديمي الثالث 500 جنيه.

- حال التقدم في أكثر من مجال أكاديمي بنفس القطاع العلمي يتم دفع رسوم التقدم لاختبارات القبول مرة واحدة لكل قطاع.

- رسوم التقدم لاختبارات القبول غير قابلة للاسترداد.

- يتم رفع إيصال سداد الرسوم لكل مجال أكاديمي أو رفع إيصال السداد المجمع مع كل مجال أكاديمي.

- يوجد امتحان قدرات في مجالات: الفنون والتصميم – العمارة – التمريض.

- تأكد من تنفيذ الإرشادات الموجودة في ملف امتحانات القدرات ورفع ملف المهام المطلوبة.

- تأكد من استلام بريد إلكتروني بعد تأكيد التسجيل لكل رغبة.

- تاريخ انتهاء التقديم بالجامعات الأهلية يوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2020.

- توفر الجامعات أماكن للسكن للطلبة والطالبات ووسائل انتقال وتأمين شامل لمن يرغب وبأسعار أقل من التكلفة الفعلية وفي متناول الجميع.