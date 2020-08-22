وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية مشروع قومي حلم تحول لحقيقة

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات الأهلية من المشروعات القومية التي وعد بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعد تلك الجامعات عصرية وذكية، وتتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل، لافتا إلى أنه الفترة الماضية، كانوا يعملون مع علماء كبار داخل وخارج مصر للوصول بهذا الحلم للحقيقة.

وأضاف "عبدالغفار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الاستثمار في التعليم من بنية تحتية والتقنيات العالية في تجهيز المعامل والورش وقاعات التدريب، كما أن بها تخصصات في علوم البيانات وأساسية متعلقة بعلوم المستقبلة والتكنولوجيات العصرية.

وأوضح أن البرامج في جامعة الجلالة تتضمن برامج للتكنولوجيا الحيوية الجزئية، وتكنولوجيا البترول والتعدين والتصميم المعماري والعمارة الرقمية، "احنا خرجنا من العلوم اللي عرفنها زي هندسة ومدني وميكانيكا، ودخلنا لهندسة المواد والميكاترونكس، والهندسة الصناعية، إضافة للعلوم الإدارية.

وأشار إلى أن عدد البرامج يصل لـ200 برنامج في التصميم الجرافيتي والفوتوغرافي والرسوم المتحركة والموضة والتصنيع "بنشوف العالم رايح فين وبنعمل البرامج اللي بتتماشى عليه".