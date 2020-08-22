عبدالغفار: الجامعات الأهلية ليست للربح.. وعدد طلابها قد يصل لـ85 ألفا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يتوقع أن يصل عدد طلاب جامعة الجلالة إلى 25 ألف طالب، ومثلهم في جامعة الملك سلمان في فروعها الثلاثة، و20 ألفًا في جامعة العلمين، ومن 12 إلى 15 ألفًا في جامعة المنصورة الجديدة، موضحًا أن توقعه هذا سيتحقق عندما يتم الوصول للطاقة الاستيعابية للجامعات على مستوى الصفوف الدراسية الأربعة أو الخمسة مكتملة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا العام سيشهد إتاحة عدد من البرامج الدراسية المتاحة في تلك الجامعات، خاصة أن عدد الطلاب بها هذا العام قد يتراوح بين 300 و400 طالب، وسيتم تحديد العدد على حسب نوع البرنامج.

وأشار إلى أن تكلفة إنشاء الجامعات الأهلية 40 مليار جنيه، وهي جامعات غير هادفة للربح، أي ما يُعاد من دخلها يعاد صرفه لسداد ديونها أو استمرارية المشروع وتحديث معالمها، لافتًا إلى أنه جارٍ إنشاء جامعة الغردقة الحكومية، لخدمة طلاب محافظة البحر الأحمر، إضافة لبناء الجامعات التكنولوجية والدولية والخاصة.