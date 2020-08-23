الكليات والبرامج.. أبرز الأسئلة الشائعة عن الجامعات الأهلية في مصر

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الأهلية انطلقت اليوم، لافتًا إلى أنّ هناك 3 جامعات أهلية هي "العلمين"، و"الجلالة" و"الملك سلمان" بفروعها الثلاثة.

وتستعرض "الوطن" أبرز الأسئلة الشائعة عن الجامعات الأهلية وفقًا للموقع الإلكتروني الخاص بتنسيق الجامعات الأهلية الجديدة على النحو التالي..

ما هي الجامعات الأهلية؟

هي جامعات غير هادفة للربح وهي جامعات تخضع لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 143 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وتتبع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

ما هي طريقة التقديم؟

التقديم يكون عن طريق الدخول على الرابط: (admission.egypt - hub.edu.eg)، لملء النموذج الإلكتروني للجامعة المراد التقديم لها (الملك سلمان، أو جامعة الجلالة، أو جامعة العلمين).

هل يوجد سكن للطلبة؟

توفر الجامعة سكنا فندقيا متميزا داخل مقار الجامعة يدار بواسطة شركة متخصصة وبه كافة المقومات المعيشية، كما توفر الجامعة مجموعة من الكافتيريات بالإضافة إلى وسائل انتقال من وإلى القاهرة.

ما هي نوع الأنشطة الموجودة؟

هناك وحدة مركزية بالجامعة تهتم بكافة أنشطة الطلاب اللاصفية (ترفيهية - تعليمية - مهنية - مجتمعية -الخ) وتكون المهمة الأساسية لهذه الوحدة هي تنسيق النشاطات المختلفة للطلاب من خلال متخصصين وتنفيذ تلك النشاطات.

هل يوجد تأمين صحي؟

يوجد تأمين صحي للطلاب من خلال إحدى الشركات المتميزة في مجال التأمين الصحي ويؤخذ في الاعتبار التأمين على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ضد مخاطر التجارب العلمية والتنقلات.

ماهي الكليات المتاحة بجامعة الملك سلمان؟

تبدأ جامعة الملك سلمان في عامها الأكاديمي الأول بعشرة كليات هي (كلية العلوم الإدارية – كلية الزراعات الصحراوية – كلية الهندسة – كلية علوم وهندسة الحاسب - كلية العلوم – كلية الصناعات التكنولوجية – كلية العمارة – كلية الفنون والتصميم – كلية السياحة والضيافة – كلية الألسن واللغات التطبيقية).

هل يوجد تأهيل للعمل بالجامعات الأهلية؟

تقوم الجامعة بالتواصل مع الشركات في المجالات المختلفة لتدريب الطلاب والمشاركة في معارض مشروعات الطلاب والأنشطة المهنية الخ، كما تقوم وحدة تطوير الأعمال بالجامعة بالتواصل مع الشركات لعقد شراكات مع مراكز التميز والبحوث المختلفة.

ما هي كلية العلوم الإدارية بجامعة سلمان الدولية؟

هل ترغب في أن تكون رائداً للأعمال وتنشئ مشروعك الخاص؟

هل ترغب في الحصول على فرصة جيده للعمل في إحدى الشركات الصناعية أو الخدمية، أو في أحد البنوك أو شركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية المحلية أو الأجنبية؟

هل ترغب في أن تبدأ مسارك المهني أو الوظيفي في مجال المحاسبة والمراجعة، أو الإدارة، أو التسويق، أو التمويل، أو اللوجستيات وسلاسل الإمداد، أو في تحليل وتصميم نظم المعلومات؟

هل أنت طموح وترغب في تنمية مهاراتك القيادية وأن تكون متميزاً بين أقرانك؟ إذا كانت إجابتك لأي من الأسئلة السابقة بنعم، فإن كلية العلوم الإدارية هي الاختيار الأمثل.

مدة الدراسة بالكلية أربعة سنوات يحصل الطالب بعدها على بكالوريوس في العلوم الإدارية، وتطرح الكلية في عامها الأول أربعة برامج وهي: المحاسبة ونظم المعلومات الإدارة الاستثمار والتمويل التسويق والأعمال الدولية ويمنح الطالب بكالوريوس العلوم الإدارية بعد إنهاء دراسته.

ما هي كلية الألسن واللغات التطبيقية بجامعة الملك سلمان الدولية؟

تطرح الكلية هذا العام برنامجين في الترجمة التحريرية والفورية أحدهما للغة الإنجليزية والأخر للغة الألمانية، وتقوم المحتويات الدراسية بأقسام اللغات المختلفة على الأعمدة الثلاثة "اللغة والأدب والترجمة"، وهكذا تقدم الكلية خريجين خبراء في التواصل بين الثقافات يمكنهم التعامل بحرفية مع مختلف مواقف الترجمة تحريريًا وشفهيًا، كما يستطيعون استخدام أحدث الأدوات والتقنيات والبرمجيات التي يحتاج إليها المترجم في عمله، ومدة الدراسة بالكلية 4 سنوات.

ما هي كلية الزراعات الصحراوية بجامعة الملك سلمان الدولية؟

تهدف الكلية إلى تخريج جيل من المتخصصين لهم القدرة على الاستفادة من الأراضي الصحراوية في زراعة نباتات ومحاصيل مناسبة وزيادة الرقعة الزراعية، ومدة الدراسة بالكلية 4 سنوات.

ما هي كلية العمارة بجامعة الملك سلمان الدولية؟

تطرح الكلية برنامج هندسة العمارة الذي يعمل على إثراء الفكر المعماري من خلال الربط بين المعارف والابتكارات الحديثة والتطبيق العملي في إطار القيم الثقافية المجتمعية وبما يتوافق مع البيئة ومفاهيم الاستدامة العمرانية مع الكفاءة في التعامل مع تقنيات البناء، والحساسية تجاه البيئة والقضايا الكونية، ومدة الدراسة بالجامعة 5 سنوات.

ما هي خدمات جامعة الملك سلمان الدولية؟

توجد وسائل انتقال متميزة لخدمة وراحة الطلاب من وإلى القاهرة من أماكن تمركز الطلاب، كما توجد وحدات إسعاف ووحدات صحية داخل مقار الجامعة، وتوفر الجامعة سكن فندقي متميز داخل مقار الجامعة يُدار بواسطة شركة متخصصة وبه كافة المقومات المعيشية، كما توفر الجامعة مجموعة من الكافيتيريات بالإضافة إلى وسائل انتقال من وإلى القاهرة.

وتنفرد جامعة الملك سلمان الدولية بوجود العديد من الملاعب المكشوفة والصالات المغطاة وحمامات السباحة وهناك وحدة مركزية لإدارة كافة الأنشطة الطلابية على مستوى فروع الجامعة الثلاثة.