باحث: حفرية القرد المصري بالفيوم ساهمت في نظرية تطور الإنسان

قال محمود كامل، الباحث السياحي بإدارة السياحة بمحافظة الفيوم، إنّ الفيوم من المحافظات التي بها تنوع سياحي وتاريخي وطبيعي داخل مصر، ويطلق عليها مصر الصغرى، إذ تحتوي على بحيرات والريف والصحراء، كما أنّ بها العديد من الأماكن الأثرية والسياحية والجيولوجية أو المحميات الطبيعية.

وأضاف كامل، خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أن تاريخ الفيوم كبير جدًا، منذ العصور الجيولوجية السحيقة، أي نحو 45 مليون سنة، مثل منطقة وادي الحيتان.

وأوضح أنّه يوجد محمية قارون التي تحتوي على الغابة المتحجرة، والتي تعود لنحو 33 مليون سنة، وبها حفريات للقردة المصرية والأفيال، موضحا أنّ حفريات القردة المصرية مهمة للغاية وساهمت في معرفة نظرية تطور البشرية.

وبيّن أنّ التاريخ الإنساني بالفيوم يعود لـ9 آلاف سنة، ولا سيما فترة ما قبل الأسرات، حيث يوجد في الفيوم أهرامات، بينها واحدا يرجع للدولة القديمة ويسمى "هرم سيلا" بناه الملك سنفرو، إضافة لهرم اللاهون الذي بناه الملك سنوسرت الثاني من ملوك الدولة الوسطى، فتح مؤخرا مقبرته للزيارة، كما يوجد هرم هوارة الذي بناه الملك أمنمحات الثالث في الدولة الوسطى، مؤكدا أنّ الفيوم استقطبت ملوك مصر.