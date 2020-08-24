ضبط طن دقيق مخابز قبل بيعه بالسوق السوداء بالقرنة غرب الأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر، ضبط طن دقيق مخابز قبل بيعه بالسوق السوداء بمدينة القرنة غرب المحافظة، وذلك فى إطار مواصلة الحملات يوميًا لحماية المواطنين ومكافحة المخالفين.

وأوضح "صلاح" أنه نجح رجال المديرية في ضبط طن دقيق مخابز قبل بيعه بالسوق السوداء وتحرير محضر رقم 1154 جنح القرنة، حيث قامت إدارة تموين القرنه بضبط عدد 20 شكارة دقيق مخابز بلدية بدائرة الإدارة وتحرير محضر ضد "ح.م.ا" القرنة، بمعرفة رجال إدارة القرنة التموينية كل من محمود عبدالعال وحسين محمد وعبدالحميد العزب.

وفي سياق مختلف، لقت وكيل وزارة التموين بالأقصر إلى أنه خلال المدة من 1 حتى 20 / 8 /2020، تم صرف سلع تموينية بمبلغ 37.9 مليون جنيه بنسبة 80.1 % من إجمالى الدعم المقرر لمواطنى المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم، مضيفاً أنه تم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بالمحافظة بمبلغ 1.53 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر يوليو لعدد 74077 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم، وصرف 52.3 مليون رغيف بلدى مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومى قدره 2.61 مليون رغيف / يوم.

وتابع أيضًا أنه تم صرف كمية قدرها 2816.270 طن دقيق بلدى مدعم بالبطاقات التموينية من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين بالمحافظة، كما تم خلال الفترة من 18 حتى 20 اغسطس 2020 تم صرف 8.1 مليون رغيف خبز بلدي بالبطاقات التموينية بعد تطبيق المواصفات والأوزان الجديدة للخبز البلدي وتتم المتابعة اليومية للمخابز واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.