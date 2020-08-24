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محمود مسلم

احباط محاولة تهريب 225 طربة حشيش بالسويس تُقدر قيمتها بـ1,5 مليون جنيه

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الوطن
11:36 ص | الإثنين 24 أغسطس 2020
المتهمين

المتهمين

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية – لهما معلومات جنائية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بنطاق دائرة قسم شرطة الجناين بالسويس.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة  بدائرة قسم شرطة الجناين وبحيازتهما (225 طربة لمخدر الحشيش وزنت 22,500 كيلو جرام - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهما أقرا بحيازة المواد المخدرة ، وأضافا بتجهيز مخزن سرى بأبواب السيارة بقصد تهريبها من شرق القناة إلى غربها بقصد ترويجها بمحافظات الوجه البحرى والقبلى.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1575000– مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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