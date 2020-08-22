رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في قطاع غزة

القصف استهدف مواقع تابعة لمنظمة حماس

كتب:

رامي مصطفى
06:33 ص | السبت 22 أغسطس 2020
قصف- صورة أرشيفية

قصف- صورة أرشيفية

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدة مواقع في جنوب قطاع غزة، فجر اليوم السبت.

وأعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قصف دبابات الجيش الإسرائيلي، مواقع عسكرية تابعة لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة.

وأشار أدرعي، إلى أن عملية قصف مواقع في قطاع غزة، جاءت ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية يوم أمس الجمعة، حد قوله.

اقرأ المزيد:

الجيش اللبناني يؤكد استمرار خروقات الطيران الإسرائيلي للأجواء

مصادر لبنانية: حزب الله نفذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا

مئات المصابين بكورونا في الجيش الإسرائيلي.. و10 آلاف جندي في الحجر

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في الحجر الصحي