عاجل.. الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في قطاع غزة

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدة مواقع في جنوب قطاع غزة، فجر اليوم السبت.

وأعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قصف دبابات الجيش الإسرائيلي، مواقع عسكرية تابعة لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة.

وأشار أدرعي، إلى أن عملية قصف مواقع في قطاع غزة، جاءت ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية يوم أمس الجمعة، حد قوله.