غدا.. عرض "محل اللعب" على مسرح الهناجر

تعرض مسرحية "محل اللعب" يومي 17 و18 أغسطس الجاري، على مسرح الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، ضمن برنامج عودة الروح الذي يقدمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.

"محل اللعب" من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقي، إعداد وإخراج إيهاب ناصر، والعرض يعد إعداد مسرحي عن ثلاثة أفلام عالمية للأطفال، ويبدأ حفلات البرنامج في السابعة والنصف مساء .

وحرص القطاع على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من بوابات التعقيم، ووضع إرشادات للتنبيه على الجمهور بارتداء الكمامات للسماح بالدخول، ومراعاة التباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستعابية.