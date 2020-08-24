المصروفات الدراسية بالجامعات الأهلية في مصر

مع انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الأهلية "العلمين"، و"الجلالة" و"الملك سلمان" بفروعها الثلاثة، يتساءل طلاب الثانوية العامة عن مصروفات الالتحاق بمجالات الكلية المختلفة.

وترصد "الوطن" المصروفات الدراسية بالمجالات المختلفة بالجامعات الأهلية في مصر على النحو التالي:

المصروفات الدراسية بالجامعات الأهلية

- مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية: 43 ألف جنيه.

- مجال اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

- مجال الدراسات القانونية: 45 ألف جنيه.

- مجال العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

- مجال السياحة والضيافة: 40 ألف جنيه.

- مجال الإنتاج الإعلامي: 50 ألف جنيه.

- مجال الفنون: 49 ألف جنيه.

- مجال العلوم والهندسية: 69 ألف جنيه.

مجال علوم وهندسة الحاسبات: 69 ألف جنيه.

- مجال العمارة: 69 ألف جنيه.

- مجال علوم وهندسة المنسوجات: 58 ألف جنيه.

- مجال الصناعات التكنولوجية: 39 ألف جنيه.

- مجال العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.

- مجال الغذاء والصناعات الغذائية: 43 ألف جنيه.

- مجال الزراعات الصحراوية: 43 ألف جنيه.

- مجال الطب: 105 آلاف جنيه.

- مجال طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

- مجال العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

- مجال العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

- مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 39 ألف جنيه.

مجال علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

إرشادات المصروفات الدراسية

- المصروفات الدراسية المذكورة بالقائمة المعلنة للطلبة المصريين فقط.

- ستكون هناك مصروفات إضافية في حالة البرامج المطروحة بالشراكة مع جامعات عالمية (تعاون - اعتماد - شهادات مزدوجة) وسوف يتم الإعلان عنها قريبًا.

- سيتم الإعلان قريبًا عن المصروفات الدراسية للطلبة غير المصريين من العرب والأجانب.

- السكن والانتقالات والخدمات الأخرى غير مشمولة في المصروفات الدراسية المعلنة لكل مجال أكاديمي.

- التأمين الصحي إجباري لجميع الطلاب بالجامعات المصرية الأهلية وعلى الطلاب المؤمن عليهم بالفعل تقديم المستندات الدالة على ذلك.