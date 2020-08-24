نتانياهو: دول أخرى في المنطقة قد تنضم لإطار السلام معنا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن اتفاق السلام مع الإمارات خطوة مهمة في المنطقة، مضيفا: "دول أخرى في المنطقة قد تنضم لإطار السلام معنا"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وتابع نتنياهو في مؤتمر صحفي ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، "معاهدة السلام مع الإمارات تاريخية وتساهم باستقرار المنطقة".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى فشل الاتفاق النووي مع إيران، مضيفا: ": تطبيق آلية (سناباك) لفرض العقوبات الأممية على إيران خطوة مهمة".