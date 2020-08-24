يوميات كورونا في الخليج: ارتفاع إجمالي إصابات الإمارات إلى 67007

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 23.545.430 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات 811.434 حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 16.039.264 حالة، ولم تسلم دول منظمة مجلس التعاون الخليجي "السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين" منه.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، إجراء 71216 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وفقا لما ذكرته وكاة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأوضحت الوزارة الإماراتية، إنه تم الكشف عن 390 حالة إصابة جديدة بالوباء من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا المستجد إلى 67007 حالات.

وأشارت الصحة الإماراتية، إلى وفاة 3 مصابين لتصل حصيلة الوفيات بالوباء إلى 375 حالة، موضحة انه تم شفاء 80 حالة جديدة، ليبلغ مجموع حالات الشفاء من كورونا 58488 حالة.

ارتفاع إجمالي الإصابات في السعودية إلى 307479 حالة

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 1109 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 307479 حالة.

وقالت الوزارة السعودية، إنه تم تسجيل 1702 حالة تعاف جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من كورونا المستجد إلى 280143 حالة.

وأكدت الصحة السعودية، تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا المستجد إلى 3649 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وكشفت وزارة الصحة، أن عدد الحالات النشطة بلغ 23687 والحالات الحرجة 1644حالة.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 243 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا المستجد خلال الساعات الـــ24 الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقالت الوزارة القطرية، في بيان، إنه تم تسجيل 277 حالة تعاف جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الوباء إلى 113808 حالات.

ارتفع إجمالي إصابات الكويت إلى 80528 حالة

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد تسجيل 571 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 80528 حالة في حين تم تسجيل حالتي وفاة أثر لتصل حصيلة الوفيات بالوباء إلى 515 حالة.

وأشارت الصحة الكويتية، إلى شفاء 537 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية لتصل حصية حالات التعافي من الوباء إلى 72307 حالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 97 حالة ليرتفع إجمالي الحالات التي ثبتت إصابتها، وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7706 حالات.

وأوضح السند، أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 2443 مسحة، ليصل مجموع الفحوصات 587567 فحصاً، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.