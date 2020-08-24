أستاذ صحة عامة: كل مواطن يتحمل جزء من مسؤولية الانتصار على كورونا

قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب بجامعة الزقازيق، إنه يتحفظ على ما يقال، بأن هناك انخفاضا في أعداد الإصابات جراء فيروس كورونا، رغم انكسار موجة الذروة، لكن الأرقام المعلنة حول الإصابات في العالم، لا تعبر عن الحقيقة وحدها، خاصة أن نسبة كبيرة من المرضى، لا تظهر عليهم أعراض، "للأسف بنشوف نسبة كبيرة من الناس غير ملتزمة بالتعليمات".

وأضاف "المر" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أنه لابد من التشدد في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بأعداد الدخول بالمصالح الحكومية وغير الحكومية، وعدم السماح بدخول الأشخاص إلا بعد ارتداء الكمامة، "غسل الأيدي مش موضة ولكن لازم تلتزم بكدة".

ونصح المواطنين، بتناول الغذاء الصحي المتوازن والامتناع عن التدخين والنظافة الشخصية، لافتا إلى أن هذه الأشياء من شأنها تحسين الصحة، ليس فقط بسبب فيروس كورونا، لكن إجراءات ستستمر طوال العمر، مؤكدا أن كل مواطن يتحمل جزء كبير من المسئولية للانتصار على كورونا.