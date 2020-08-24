بتر قدم مصاب كورونا في "عزل كفر الدوار"

أجرى الفريق الطبي بمستشفى عزل كفر الدوار بالبحيرة، عملية بتر تحت الركبة لأحد المصابين بفيروس كورونا، إثر تدهور حالته الصحية وإصابته بـ"غرغرينة" أسفل قدمه، وأصبح التدخل الجراحي ضروريا لإنقاذ حياته، خصوصًا أنه مصاب بمرض السكري.

وقال الدكتور ياسر زايد مدير عزل كفر الدوار، إن المريض كان يعاني من غرغرينة سكر بالقدم اليسرى، وخضع لعملية بتر تحت الركبة بعد العرض على متخصص الأوعية الدموية، الذي أكد أن البتر أصبح ضروريا لإنقاذ حياة المريض.

ودخل المريض غرفة العمليات عقب اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، تحت إشراف فريق طبي متخصص مكون من الدكتور حسن رزق مرسي، أخصائي الجراحة والتجميل، والدكتور أحمد هيبة مساعد أخصائي الجراحة والتجميل، ومن التمريض منال عبدالجليل ونادية سعد.

وأشار الفريق الطبي إلى أن البتر كان ضروريًا للحفاظ على حياة المريض حتى لا يدخل في صدمة تسممية نتيجة جرح سكري ووجود غرغرينة بالقدم اليسرى، مشيرين إلى أن حالة المريض بعد إجراء العملية مستقرة.