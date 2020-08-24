تعليم القاهرة: انتظام امتحانات الثانوية في 42 لجنة وواحدة بمستشفى 57357

أكد محمد عطية مدير مديرية التعليم بالقاهرة، انتظام سير لجان امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة، وعددها 42 لجنة بالإدارات التعليمية، إلى جانب لجنة بمستشفى 57357.

وأضاف عطية لـ"الوطن"، أن غرفة العمليات لم ترصد شكاوى، مؤكدا أنه شدد على مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، التواجد في محيط اللجان، والاطمئنان على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المتبعة، والتواصل المستمر لحظة بلحظة بغرفة عمليات المديرية.

وأشار إلى أنه جار اتباع كل الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، للوقاية من فيروس كورونا، حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين.

يذكر أن امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية، انطلقت مطلع الأسبوع الجاري.