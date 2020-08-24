وزير التعليم العالي: السيسي يتابع تطوير المنظومة بشكل دقيق ولحظة بلحظة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي ملف التعليم أولوية خاصة، ويُتابع بشكل دقيق ولحظة بلحظة هذه المنظومة، مؤكدًا أن السيسي يطلع بشكل دقيق على البرامج المقدمة داخل هذه الجامعات، كما أن مشروعات إنشاء الجامعات تنفذها مئات الشركات الخاصة.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال حواره في برنامج "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "اكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلي، أنه لا يّصب أعينه على سوق العمل في مصر فقط فيما يتم تدريسه للطلاب، بل يتم العمل على التماشي مع الاحتياجات العالمية لسوق العمل، " إحنا دولة تُعد سوق شابة، ومن حولنا دول كبيرة في السن".

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، غيرت الكثير من مفاهيم العالم لسوق العمل، كما أن مصر متميزة في صناعة الأدوية والأغذية، ولذلك لم نشعر بمعاناة كثيرة خلال أزمة فيروس كورونا، " العالم كله قفل في ظل كورونا ونحن لم نتوقف".

وأشار الوزير، إلى أنه كان يتم العمل على الاطمئنان على البنية التحتية للتعليم الجامعي وكذلك المباني والشراكات الدولية خلال أزمة فيروس كورونا، مؤكدًا أن جامعة الجلالة فقط فيها 40 شركة خاصة تنفذها، ولدينا شراكات دولية مع جامعات ممتازة على مستوى العالم.