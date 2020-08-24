وزير التعليم العالي يتفقد مكتب تنسيق جامعة عين شمس بعد قليل

يتفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد قليل، مكتب تنسيق القبول الرئيسي بجامعة عين شمس، لمتابعة أعمال المكتب والاطمئنان على جاهزية العمل بعد انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى السبت الماضي، ولمدة 5 أيام، على أن يتم الإعلان عنها خلال 72 ساعة من إغلاقها.

ويرافق الوزير خلال جولته، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمي للوزارة، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق.