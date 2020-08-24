السكة الحديد ردا على هجوم الصعايدة: محطة بشتيل الجديدة لخدمتكم وراحتكم

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، ردًا على رسالة أحد مواطني الصعيد، إنَّ محطة سكة حديد بشتيل الجديدة سيتمّ تنفيذها لخدمة أهالي الصعيد وراحتهم، وتخفيف الزحام بمحطتي رمسيس والجيزة، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ تنفيذ المحطة على مرحلتين الأولى تضم مجمع ورش لصيانة العربات والجرارات على مساحة 36 فدانًا بـ350 مليون جنيه خلال عامين، والثانية تضم إنشاء محطة ركاب كبيرة بها مول تجاري لخدمة قطارات الصعيد في 3 أعوام، وستكون جاهزة أمام ركاب الصعيد مطلع 2025.

وأضاف "رسلان"، لـ"الوطن"، أنَّ محطة بشتيل ستكون مجاورة لمحطة مترو إمبابة الجاري إنشاؤها، وأنَّها ستعمل على تخفيف الضغط على محطة مصر برمسيس ومحطة الجيزة، كما تمّ اختيار هذا الموقع لأنّها تتواجد في أول محافظة الجيزة كبوابة إلي صعيد مصر، لافتا إلى أنَّ منطقة المحطة الجديدة مركزية تتوسط ما بين محطة سكك حديد رمسيس ومحطة الجيزة، موضحًا أنَّها تضم محطة رئيسة وورشة كاملة للعربات و الجرارات، وحوش محطة يسع 5 سكك ومحطة إلى جانب القطارات التي ستستمر إلى القاهرة والإسكندرية، فضلًا عن ورش القطارات الرئيسية ومركز صيانة شامل.

وأضاف رئيس السكة الحديد، أنَّ المحطة ستكون عالمية وستنفذ بتصميم أوروبي من أجل خدمة قطارات وركاب وأهالي الصعيد، مؤكّدًا أنَّ منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية في مصر "الإسكندرية - السد العالي - المناشي".

فيما أكّد مصدر مسؤول بوزارة النقل، أنَّ وزارة النقل لا تكيل بمكيالين، وتعمل لخدمة جموع الشعب المصري في الوجهين القبلي والبحري، مشيرا إلى أنَّ الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، يعمل دائمًا لخدمة المواطن المصري ولا يتأخر عن أحد، موضحًا أنَّ قرار تنفيذ مشروع محطة بشتيل الجديدة للسكك الحديدية الهدف منه تخفيف الزحام بمحطة رمسيس، وليس لعدم دخول الصعايدة كما قال أحد المواطنين.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنَّ وزير النقل، حريص كل الحرص على خدمة ركاب الوجهين القبلي والبحري، لافتًا إلى أنَّ محطة بشتيل الجديدة ستكون مخصصة لخدمة قطارات الصعيد والوجه القبلي، مؤكّدًا أنَّ محطة بشتيل الجديدة للسكك الحديدية ستتميز بوجود وسائط نقل متعددة وتكون متصلة بالمنطقة والتي تتمثل في "مونوريل 6 أكتوبر- مترو الأنفاق – وسائل نقل جماعي - خطوط الأتوبيسات"، إضافة إلى إنشاء محطة ومجمع بشتيل الجديدة من أجل تخفيف الضغط على محطتي رمسيس والجيزة.

يُذكر أنَّ وجَّه أحد المواطنين المنتمين إلى الصعيد، رسالة غاضبة إلى الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عقب قراره بعدم وصول قطارات الصعيد إلى محطة سكك حديد رمسيس وتوقفها بمحطة بشتيل.

حيث قال المواطن الصعيدي في رسالة عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي: "انت عارف الصعيد ده كام محافظة، تعرف إنه 55 مليون مواطن في مصر من الصعيد، اللي انت عايز تمنعهم من دخول محطة رمسيس".

وأضاف المواطن الصعيدي في رسالته: "لما أنت وزير وبتقول كدة أومال لو مش وزير هتقول إيه، إنت كدة بتمنع المواطن من دخول وطنه، لما الصعيد مهبط الرجالة ومهبط الزعماء والكرماء مايدخلوش المحطة مين يدخلها".

وتابع المواطن الصعيدي: "في يوم من الأيام كان رئيس جمهوريتك من الصعيد، وكتير من المفكرين والكتاب والأدباء من الصعيد".

وواصل رسالته الغاضبة: "طلعولنا جواز سفر نروح بيه هناك بقى كأننا داخلين دولة تانية، ليه بتهزمونا الهزيمة السيئة دي، ماحدش قالك اللي بتقوله ده غلط؟ ماحدش عدل عليك وقالك ماينفعش كده؟"، مختتمًا رسالته: "إنت عشان ماتعرفش الصعيد بتقول كدة، لو تعرف الصعيد ماكنتش هتقول كده".