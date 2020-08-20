وزير النقل يعلن دخول برج دمنهور والمنطقة الأوتوماتيكية الخدمة

أعلن مهندس كامل الوزير وزير النقل، دخول برج دمنهور والمنطقه الأوتوماتيكية بين دمنهور وأبو حمص وبين دمنهور وإيتاي البارود في الخدمة بإجمالي 37 كم، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد "لقاهرة - الإسكندرية" بطول 208 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة "تاليس" الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث "EIS" والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة "4 SILL".

وأوضح وزير النقل، أنَّ المشروع يتكون من (19 برجًا رئيسيًا و 15 برج ثانوي و 80 مزلقانًا)، مبينًا أنَّ نسبة تنفيذ المشروع بلغت 75%، وتمّ حتى الآن دخول عدد 10 أبراج رئيسية الخدمة وهي: (قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاي البارود –دمنهور – أبو حمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها) و10 أبراج ثانوية و52 مزلقانًا الخدمة، لافتًا إلى أنَّ برج كفر دمنهور والمنطقة الاوتوماتيكيه تتحكم في 167 "سيمافور ضوئي" و12 مزلقانًا تعمل أوتوماتيكيا و43 موتور تحويلة.

وأشار وزير النقل، إلى أنَّ تحديث نظم اشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم ) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم،وتحقيق أعلى معدلات السلامة والامان مضيفًا أنَّ تحديث نظم الاتصالات يتضمن متابعة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، وأن هذا النظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وأضاف أنَّه مخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1869 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.