أبناء "الدالي" يحيون ذكرى وفاة نور الشريف: فخورون بأننا تلاميذك

أحيا عدد من النجوم الشباب الذين شاركوا في مسلسل "الدالي" أمام نور الشريف الذكرى السنوية الخامسة لوفاة الفنان الراحل.

كتبت دينا فؤاد عبر تويتر "أستاذي وأبويا الروحي أستاذ نور الشريف النهاردة الذكرى السنوية الخامسة على فراقك لينا، أثرت في جيل كامل وكنت دايماً خير معلم وأب لينا، هنفضل نحكي عن سيرتك الطيبة وذكرياتنا معاك ‏ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته نسألكم الفاتحة والدعاء فضلا وليس أمرًا".

وكتب حسن الرداد "الذكرى الثانوية الخامسة للأب والأستاذ ⁧‫نور_الشريف‬⁩، اللهم ارحمه وأسكنه فسيح جناته، أرجو قراءة الفاتحة على روحه".

وكتبت أيتن عامر عبر انستجرام "فى ذكرى رحيلك الخامسة، بدعي لحضرتك من قلبي وبقولك وحشتنى، وهفضل طول عمرى أتباهى إني من تلاميذك .إمضاء: العفريتة".

مسلسل "الدالي" للفنان الراحل نور الشريف ضم عددا كبيرا من الوجوه الشابة التي اكتشفها "الشريف" وأصبحوا نجوم صف أول حاليا منهم الفنان حسن الرداد وأيتن عامر ودينا فؤاد وعمرو يوسف.