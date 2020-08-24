القوى العاملة توفر 7599 فرصة عمل برواتب تصل لـ6500 جنيه

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عودة نشرة التوظيف الشهرية التي تصدرها الوزارة بعد توقفها 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بـ7599 فرصة عمل للذكور والإناث، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة.

وأوضحت النشرة، أنّ الرواتب تصل إلى 6500 جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي وبوليصة تأمين ضد الحوادث، ومواصلات وسكن للمغتربين، ووجبة غذاء في بعض الشركات، من خلال 20 شركة ومصنعا في جميع المحافظات، من الآن وحتى نهاية سبتمبر المقبل.

وقال سعفان، في تصريحات صحفية عنه اليوم، إنّ نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق.

ولفت إلى أنّ النشرة تهدف لعرض الوظائف المتاحة في القطاع الخاص، ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني "برنامج طالبي العمل" www.manpower.gov.eg، تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وتتولى الإدارة المختصة ترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج، بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأضاف الوزير أنّ العمل مهم لرفع اقتصاد الدولة، والدفع بعجلة التنمية للأمام، وتابع: "نسعى من خلال توفير فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص، لإكساب الشباب العديد من الخبرات المجتمعية لمساعدتهم في الارتقاء إلى ما يتمنون تحقيقه في مستقبلهم".

وكشف وزير القوى العاملة عن أنّ فرص العمل المتوفرة تشمل: 300 سائق رخصة خاصة مهنية، و100 ضابط أمن، و3000 فرد أمن مؤهل عال ومتوسط، و3000 عامل نظافة مؤهل إعدادية، و250 فني صيانة تبريد وتكييف وكهرباء وسباكة ومصاعد مؤهل ودون، والسن من 18 إلى 40 عاما ذكور وإناث، و26 يوم عمل و4 أيام راحة أسبوعية داخل القاهرة، و24 يوم عمل وراحة 6 أيام خارج القاهرة.

وتشمل الفرص محاسبين تكاليف، ومدير موارد بشرية، وأمن ، وفني لحام ودوكو وبرادة وفيبر، ومشرف أقسام، وكاشير، ومراقب كاميرات، ومنسق ممرات، ومخازن، وبقالة، ولحوم، وخضراوات، وخباز شرقي غربي، ويليفري، وعامل خدمات، ومندوبين، وسائقين، وشيف، ومسئول ائتمان، ومراقب أمن صناعي، ومراقب أمين إداري، وأمني مخزن، وفني كهرباء وصيانة ثلاجة، وميكانيكي معدات زراعية، وجرارات، ومكابس وفني كاوتش وكهربائي معدات.

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بأسماء الشركات والعناوين والتليفونات وشروط شغل الوظيفة والمرتب: