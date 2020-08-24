حرارة ورطوبة ورياح نشطة على القاهرة غدا

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، إذ تنتشر الشبورة المائية صباحًا على معظم الأنحاء، ويسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة، معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، فيما يسود طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما عن حالة الطقس ليلًا، فيتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 36 24

الإسكندرية 32 24

وادي النطرون 35 23

طنطا 35 24

شبين الكوم 36 24

دمنهور 34 24

بلطيم 32 25

مطروح 30 22

السلوم 33 23

سيوة 37 22

بورسعيد 32 25

دمياط 31 25

الزقازيق 36 25

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 37 23

السويس 37 24

العريش 34 23

رفح 33 23

رأس سدر 36 24

نخل 36 21

نويبع 38 29

طابا 36 26

كاترين 33 19

الطور 34 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 36 29

الفيوم 37 24

بني سويف 37 24

المنيا 38 23

أسيوط 38 24

سوهاج 39 25

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 41 26

ادفو 40 26

أبو سمبل 40 25

الوادي الجديد 41 24

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 27

حلايب 35 28

رأس حدربة 35 28