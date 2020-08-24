"دور اتفاقيات تعيين الحدود في التنمية" رسالة دكتوراه في جامعة حلوان

حصل العميد هاني محمد رزق، على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال، من كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، وذلك خلال رسالته المعنونة "دور اتفاقيات تعيين الحدود في التنمية المستدامة.. دراسة تطبيقية عن مصر".

وتضمنت لجنة المناقشة، الدكتور نشأت الوكيل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال، والدكتور ممدوح زكي عويس وكيل الكلية للدراسات العليا، واللواء الدكتور محمود ضياء الدين عيسى استشاري الدفاع والأمن القومي.

جديرٌ بالذكر، أن العميد الدكتور، هاني محمد رزق، يشغل حاليًا منصب رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية والرأي العام الدولي بالهيئة العامة للاستعلامات.