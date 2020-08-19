رئيس جامعة حلوان: انتهينا من وضع خطة التعليم الهجين

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن مجلس الجامعة أقر منذ فترة الخطة التى سيتم تطبيقها في العام الجديد، لافتاً إلى أنه سيكون عاماً مختلفاً وليس تقليدياً، موضحاً أن الاختلاف سيكون من حيث العدد والوجود في الجامعة ونُظم الامتحانات: "نحن نعمل خلال الشهرين المقبلين قبل بدء العام الدراسي الجديد على تعديل اللوائح الخاصة بالكليات بما يسمح بتطبيق التعليم الهجين سواء كانت في الدراسة أو طرق التعلم".

وأضاف نجم في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "انتهينا من جميع الإجراءات المتعلقة بتطبيق التعليم الهجين في الجامعة، بما يسهم في تقليل أعداد الطلاب بالكليات ويحقق التباعد الاجتماعي، ويغير من طبيعة الدراسة في كل كلية".