إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بسوهاج

أصيب 6 أشخاص بينهم سيدة في مشاجرة بينهم بقرية بني حرب دائرة مركز طهطا بسوهاج، بسبب خلافات عائلية، تم ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابين للمستشفى للعلاج.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة ومصابين بناحية بني حرب، إنتقل مأمور وضباط المرك وبالفحص تبين أنها بين كلاً من طرف أول "علام.ف.ع" 22 عاما سائق مصاباً اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح رضي بفروة الرأس وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، "محمد.ف.ع" 36 عاما مزارع مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، "سعاد.م.ا" 60 عاما ربة منزل مصابه بكسر بمشطية اليد اليسري.

وطرف ثان "محمد.ع.ا" 34 عاما عامل، "عشري.س.ع" 60 عاما مزارع، "حمادة.م.ح" 26 عاما مزارع مصابين بكدمات وسحجات متفرفة بالجسم، الطرفان يقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات عائلية.

حرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.