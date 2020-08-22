إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسوهاج بسبب خلافات الجيرة

أصيب 6 أشخاص من بينهم سيدتان في مشاجرة بين عائلتين في مركز شرطة طما، بمركز سوهاج بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد إصابة 6 أشخاص من بينهم سيدتان في اشتباكات بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وجرى تقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتقل مأمور وضباط المركز إلى موقع المشاجرة، وبالفحص تبين نشوبها بين كلاً من: طرف أول، رمضان ف ا، 30 سنة، عامل، مصاباً بجرح قطعي بالرقبة، وجرى نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، و"شيماء ح ف"، 16 سنة، مصابة بجروح سطحية وكدمات متفرقة بالجسم.

وكان الطرف الثاني، هم: "دنيا .ث"، 19 سنة، مصابة بجرح أرضي بفروة الرأس واشتباه كسر بقاع الجمجمة، وجرى نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي، و"فرغلي ث ق"، 41 سنة، عامل، و"عطا ث ق ا"، 60 سنة، عامل، مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"مصطفى ف ث"، 20 عاما.

جرى ضبط طرفـي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.