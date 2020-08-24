محافظ السويس يتفقد تطوير ميدان مصر ومنطقة المحروسة

تفقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس صباح اليوم أعمال تطوير ميدان مصر بمنطقة الزراير بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتيرالعام للمحافظة لمتابعة الأعمال التي تتم بالميدان.

وأكد المحافظ علي رئيسي حي الأربعين والسويس والشعبة الهندسية والشركات المنفذة للأعمال سرعة توريد وتركيب أعمدة الإنارة الديكورية والانتهاء من تركيب الأسوار الحديدية الجمالية واستكمال أعمال الدهانات للأسوار وأعمال الرصف المتبقية والمسطحات الخضراء، مشددا على رئيس حي الأربعين بإزالة اللافتات العشوائية وإلزام المحلات المواجهة للميدان بتغيير اللوحات وتركيبها بارتفاعات موحدة وبشكل جمالي يليق ويناسب اعمال التطوير والتجميل للمنطقة.

كما تفقد محافظ السويس أعمال تطوير وإنشاء ميدان المحروسة بالشكل الجمالي الذي يليق بالمنطقة ويواكب أعمال الرصف والتجميل لمنطقة المحروسة.

وتابع صقر أعمال الرصف التي تتم بشوارع الملاحة الجديدة والمدينة الرياضية بنطاق حي السويس لتيسير الحركة المرورية بالشوارع، مكلفا إدارة المرور بعمل خدمة مرورية ثابتة بمنطقة الملاحة الجديدة والمحروسة ومنع وقوف أي سيارات بالشوارع التي يتم رصفها بالمنطقةوناشد المحافظ المواطنين بالحفاظ علي المسطحات الخضراء والميادين التي يتم انشاؤها وتطويرها وعدم القاء المخلفات والقمامة بالحدائق والميادين للحفاظ علي الشكل الجمالي للمدينة الباسلة، مكلفا الأحياء بزيادة وضع صناديق قمامة بالمناطق التي يتم تطويرها.

رافق المحافظ في الجولة كلا من العميد إيهاب سراج الدين رئيس حي الأربعين وأمل إبراهيم رئيس حي السويس واللواء عبد العظيم محمد مدير عام مشروع المواقف وعادل خشانة مدير جهاز التجميل والحدائق وعزت الحنبوشي مساعد رئيس حي السويس واشرف سليمان مساعد رئيس حي الاربعين وفاتن عبد الغني مدير الادارات الهندسية بحي السويس ومحمد امام مدير الادارات الهندسية بحي الاربعين ورضا عبود المدير الفني لجهاز التجميل والشعبة الهندسية وادارة المرور والشركات المنفذة للاعمال.