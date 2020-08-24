"الكتاب والنشر" تناقش آلية تطوير صناعة النشر بـ"الأعلى للثقافة" غدا

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة بعنوان "التشريعات المطلوبة لحماية وتطوير صناعة النشر بالأعلى للثقافة"، والتي تنظمها لجنة الكتاب والنشر الثلاثاء 25 أغسطس الحالي، في تمام الرابعة مساء بقاعة المؤتمرات بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

ويشارك فى الأمسية، الدكتور حسام لطفي مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية، ومحمد رشاد رئيس الدار المصرية اللبنانية، وسعيد عبده مصطفى رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ويدير الأمسية الدكتور محمد فتحي عبدالهادي.