الأربعاء.. "الأعلى للثقافة" يناقش "الفن في الفصل الدراسي"

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة ندوة ثقافية لمناقشة تجربة مشروع "الفن في الفصل الدراسي".

تنظم الندوة لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه، ومقررتها الدكتورة رشا طموم، وذلك في تمام السادسة مساء الأربعاء الموافق 19 أغسطس الجاري، كما يتم بثها على قناة أمانة المؤتمرات على يوتيوب.

وتتناول الندوة مناقشة لتجربة مشروع "الفن في الفصل الدراسي"، الذي تم تنفيذه تحت إشراف مكتبة الإسكندرية وتحت رعاية الاتحاد الأوروبي.

تأتي الأمسية ضمن سلسلة من الفعاليات تنظمها اللجنة حول "الموسيقى والفنون الحركية في استراتيجية تطوير التعليم المصري الأساسي"؛ وتتضمن إضاءة على التجارب الناجحة في تعليم الفنون الموسيقية والحركية في المدارس.

يشارك في الندوة الفنان هشام جبر، مدير مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية سابقًا، طارق سعيد، المدير الفني للمشروع، الدكتور محمد عادل مصطفى المسئول عن النشاط الموسيقي في المشروع، وتدير الأمسية رشا طموم، مقرر لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه.