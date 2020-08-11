محمد بغدادي يلقي "الحلم والكابوس" بالمجلس الأعلى للثقافة.. غدا

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة، في السادسة من مساء غد الأربعاء، الشاعر محمد بغدادي، الذي يلقي قصيدة بعنوان "الحلم والكابوس"، وذلك ضمن فعاليات برنامج "كل يوم شاعر".

وبرنامج "كل يوم شاعر"، تنظمه لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، التي يرأس أمانتها الدكتور هشام عزمي، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ومن المقرر أن يتم بث الفعالية على قناة أمانة المؤتمرات على "يوتيوب".