محافظ المنيا يستقبل أول كفيفة ترأس قسم ذوي الاحتياجات بمكتبة مصر

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم آية ناجي حجازي، من ذوي الاحتياجات الخاصة "كفيفة"، وذلك عقب تعيينها كأول رئيس لقسم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمكتبة مصر العامة، مشيدا بجهودها، والتي تمثل نموذجاً مشرفاً يستحق كل التقدير والرعاية والاهتمام، ومتمنيا لها التوفيق في مستقبلها.

قال المحافظ، إنها نموذج يحتذي به في التحدي والإصرار، مؤكدا أن ذوي الاحتياجات الخاصة يثبتون أنهم أصحاب قوة وعزيمة وإرادة، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود لتذليل كافة الصعوبات أمام تلك الشريحة، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، بجانب اهتمام كافة مؤسسات الدولة المستمر بهم.

من جانبها أوضحت الدكتورة أمل عليوة، مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا، أن قسم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، هو قسم أنشئ حديثا لخدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة، وهو أول قسم ينشئ علي مستوي مكتبات مصر العامة، ويخدم أصحاب الإعاقات البصرية، والحركية، والسمعية، وجاري تجهيز أنشطة لخدمة ذوي الإعاقات الذهنية.

يذكر أن آية ناجي حجازي، من ذوي الاحتياجات الخاصة" كفيفة" حاصلة علي ليسانس آداب، قسم الدراسات الإسلامية بتقدير جيد جداً، وهي كذلك معلمة قرآن، وحائزة علي إجازة، وسند، و4 قراءات.