محافظ المنيا يكرم موظفًا أنقذ 3 أشخاص من الغرق بمرسى بني حسن

كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، طارق معتمد محمد، موظف مرسى بني حسن الشروق، التابعة للوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، لتمكنه من إنقاذ 3 أشخاص من الغرق، أثناء قيامهم بالسباحة بالقرب من المرسى، حيث منحه المحافظ شهادة تقدير ومبلغ مالي نظير شهامته.

وجه المحافظ له الشكر والتقدير على جهوده وتحركه السريع في عملية الإنقاذ وتقديرًا لدوره الإيجابي تجاه الواقعة، واصفًا ذلك بأنه ليس بجديد على شهامة ومروءة أهل المنيا، مطالبا الجميع بأن يتخذوه قدوة طيبة وأن يحذو الجميع حذوه في شهامته ونبل أخلاقه.

وأعرب الشاب عن خالص شكره على حرص المحافظ على تكريمه وتقديره، مؤكدا أنه شرف عظيم أن يتم تكريمه نظير القيام بالواجب الإنساني تجاه الآخرين.