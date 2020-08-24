تحرير 35 مخالفة تموينية بأسواق ومحطات وقود بالمنيا

واصلت مديرية التموين بالمنيا، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية والتي من شأنها تحقيق كافة سبل الرضا للمواطنين، حيث شدد المحافظ علي ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات من اجل الارتقاء بالمجتمع.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه تم تحرير 35 مخالفة خلال الحملات على الأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، تنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات بدون تاريخ صلاحية – محلات تجارية بدون ترخيص – منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية – التلاعب بالمقررات التموينية – قضايا أخري متنوعة.