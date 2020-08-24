"التعاون الزراعي" بالغربية: إقراض مزارعين بفائدة تتراوح بين 7 و10%

أكد المهندس مسعد المتولي مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي أن الجمعية التعاونية المركزية بطنطا تعتبر هي الوحيدة كجمعية تعاونية تمويلية على مستوى الجمهورية وتقوم الجمعية بإقراض المزارعين قروضا بفائدة تتراوح بين 7 و10% وبشروط تسهيلية من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية على عدة سنوات، وذلك للمساهمة في رفع العبء عن المزارعين وتسهيل الخدمات الزراعية.

جاء ذلك أثناء انعقاد اليوم بمقر مركز التدريب التعاوني بالجمعية المركزية بطنطا اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لجمعية التمويل التعاوني تحت إشراف المهندس على عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، وذلك بغرض عرض تقرير نشاط الجمعية خلال السنة المالية المنتهية وبحضور أحمد عبدالشفوق موسى رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس محمد الدومنكي مدير الجمعية والمهندس ناصر ابوطالب مدير إدارة التوجيه التعاوني وحضور الأعضاء المساهمين من المزارعين بالجمعية.

أكد المحاسب أبواليزيد، خلف مدير إدارة المتابعة المالية التعاونية أنه تم مراجعة الأرصدة النقدية وثبت مطابقتها لما ورد بالجرد السنوي للخزينة بكشوف حسابات البنوك الواردة وللأصول الثابتة مطابقة للدفاتر والسجلات بمحاضر الجرد التي تم إعدادها بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

وأشار إلى أن الجمعية أقامت مشروع السلع المعمرة والذي يعرض أجهزة منزلية كاملة وآلات ومعدات زراعية، والذي يخدم المزارعين والعاملين بقطاع الزراعة وذلك عن طريق الدفع الفوري أو التقسيط علي دفعات بفوائد قليلة.

وشدد على زيادة أرصدة القروض الممنوحة هذا العام بنسبة 10%عن العام الماضي مضيفا إلى زيادة إجمالي المبالغ المستثمرة والودائع من قبل الجمعيات في جمعية التمويل بنسبة 15%هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي وقد ارتفع رأسمال الجمعية المركزية بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي.

كما تم إنشاء مشروع السلع المعمرة وقد ساهمت الجمعية في رأسمال المشروع.

شدد وكيل الوزارة على أنه من الضروري العمل على زيادة المخصصات والاحتياطات تحسبا لأي طارئ نظرا لزيادة الطلب علي القروض والودائع فضلا عن تكثيف مجهودات الجمعية لخدمة اعضائها وتحقيق أكبر عائد وأقصي استفادة ممكنة للمزارعين.