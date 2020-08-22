إزالة 3260 مخالفة وتعد على الأراضي الزراعية في الغربية

قال الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، إن غرفة العمليات رصدت فعاليات حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي، أسفرت عن إزالة 3260 تعديًا منذ بدء التنفيذ في 16 مارس وحتى 20/ 8 / 2020.

وأشار محافظ الغربية، إلى أنه جرى إزالة 885 مخالفة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 45 فدانا و22 قيراطا و5 أسهم.

وأكد رحمي، أنه لا تهاون مع أية مخالفات وسوف يتم إزالتها فورا، وتطبيق القانون بكل قوة.