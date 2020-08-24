صور.. حديقة الحيوان في الإسكندرية تستقبل زوارها بعد 5 أشهر إغلاق

فتحت حديقة الحيوان في الإسكندرية، اليوم، أبوابها أمام الجمهور بنسبة 50% وسط اتباع عدد من الإجراءات الاحترازية، وذلك بعد إغلاق دام لأكثر من 5 أشهر، بناء على قرار مجلس الوزراء بإغلاق الحدائق العامة والمنتزهات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتوافد عدد قليل من الرواد على الحديقة في أول أيام فتحها، حيث يتوافد الجماهير في الإجازات والأعياد الرسمية وتنظم إليها رحلات اليوم الواحد.

وارتدى عمال وحراس الحديقة الكمامات وذلك منعاً لانتشار فيروس كورونا واتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

وقالت الدكتورة نبيلة وليم عزيز، مدير عام حديقة الحيوان في الإسكندرية، إنه بناء على قرار رئيس الوزراء والإدارة العامة جاء القرار بفتح أبواب الحديقة بنسبة 50٪ أمام الجمهور، وذلك مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية أثناء ساعات العمل.

وأضافت "عزيز"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الإدارة العامة أمدت الحديقة بعدد من أجهزة قياس الحرارة للكشف على الزوار، إضافة إلى عدم الدخول إلا بارتداء الكمامة.

وأكدت أنه لا تهاون في تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية، حيث تم وضع لافتات وعلامات التباعد الاجتماعي، وكذلك وضع المطهرات في كافة الأرجاء وتعقيم الحديقة والأسوار والكراسي بشكل يومي.وعن البرج والمتحف وصالة السباع، أشارت إلى أن عملية الدخول ستتم وفقاً لعدد محدود من الأسر أو الأفراد لا يتجاوز الـ 10 أفراد، حيث سيتم تقسيمهم إلى مجموعات من أجل عملية الدخول، لافتة إلى أن إدارة الحديقة وضعت كثيرا من الملصقات في كافة الأرجاء من أجل إعلام الجماهير بالتعليمات.

وطالبت كافة الرواد بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتباعد الاجتماعي وذلك حفاظاً على أرواحهم.