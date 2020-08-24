الحكومة: 6 ملايين زيارة لمنصة الجامعات الأهلية خلال 36 ساعة

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك إقبالًا كثيفًا خلال الساعات الماضية على التقدم للجامعات الأهلية.

وأضاف عبدالغفار، خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، له اليوم، أن هناك أكثر من 6 ملايين زائر زاروا منصة الجامعات الأهلية، خلال 36 ساعة فقط، مؤكدا فتح 14 ألفًا و500 طالب وطالبة لحساب على "المنصة"، بينما وصل عدد الذين سجلوا رغباتهم بالفعل إلى 8400 طالب حتى الآن.

وأكد اتخاذ الإجراءات والخطوات الخاصة بتنفيذ التكليفات الرئاسية الجديدة، التي تضمنت تخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة في الجامعات الأهلية الجديدة، بتمويل من صندوق "تحيا مصر".

وأوضح أن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أقر في جلسته بتاريخ 17 أغسطس الماضي، تخفيض حد القبول في الجامعات الأهلية الجديدة بالمناطق النائية بنسبة تتراوح في حدود 5 %، وهو أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة في الجامعات الخاصة والأهلية.