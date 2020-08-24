وزير التعليم العالي عن الحدود الدنيا للكليات: عرض وطلب 

علق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ارتفاع مجاميع طلاب الثانوية العامة هذا العام، قائلا: "ارتفاع الحد الأدنى للكليات خاصة القمة، يخضع لمبدأ العرض والطلب طبقًا للمجاميع، ولن نستطيع تحديد أعداد المقبولين في الكليات الطبية إلا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من التنسيق، لتقييم كل ما هو متاح في الكليات ومقارنته بالرغبات".

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة للجامعات 2020 ستنطلق خلال 24 ساعة، عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى وتحديد الحد الأدني للمرحلة الثانية، مؤكدا اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الطلاب وأسرهم أثناء تواجدهم بمكاتب التنسيق، مع اتباع العاملين بالتنسيق تعليمات التباعد الاجتماعي والتطهير وتنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة خلال عملية استلام الأوراق والطلبات والتعامل المباشر مع الطلاب.

ولفت إلى أنّ أعمال التنسيق تتم حاليا بشكل إلكتروني منذ سنوات، مشيرا إلى تجهيز مقرا لاستقبال الطلاب المتقدمين للتنسيق إلكتروني بكل جامعة، حتى يتجه كل طالب لأقرب جامعة من مقر سكنه، حال وجود أي استفسارات أو طلبات.