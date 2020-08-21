مشرف مكتب التنسيق: استهتار الطالب في كتابة الرغبات أكبر مشكلة نواجهها

قال السيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق بالجامعات، إن المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات إلكترونيا تبدأ غدا حتى الأربعاء 26 أغسطس، لافتا إلى أن الحد الأدنى لبداية المرحلة الأولى 400 درجة لشعبة العلوم و387 درجة لشعبة الهندسة و327.5 للشعبة الأدبية، موضحا أن الطالب يمكن أن يسجل رغباته من اي جهاز حاسب آلي.

وأضاف "عطا" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التليفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية هبة جلال، أن الطلاب الذي ليسوا لديهم حواسب آلية يمكنهم التوجه لمعامل التنسيق الإلكتروني في الجامعات الحكومية، "الطالب اللي مش قادر يسجل رغباته من بيته ممكن أنه يتوجه لأي معمل".

وأشار إلى أن التنسيق الإلكتروني مطبق منذ 2007 ولا يوجد أي مشاكل من جانبه، ولكن هناك بعض الطلاب يستهترون من عملية تسجيل رغباتهم، وهذه هي المشكلة، "الطالب طول السنة قاعد يذاكر ويجتهد ويجي في كتابة رغباته ويستعجل".