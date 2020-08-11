المشرف على مكتب التنسيق يقدم نصائح مهمة للطلاب: مفيش إعادة ترشيح

طالب سيد عطا المشرف العام على مكتب تنسيق الجامعات بوزارة التعليم العالي، الطلاب بالتركيز أثناء كتابة رغبات الالتحاق بالكليات المختلفة.

وأضاف عطا خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المرحلة الأولى ستكون مدتها 5 أيام وبعدها سيتم الانتظار يومين ثم إعلان نتيجة التنسيق.

وأضاف: "الطالب يركز قوي في كتابة الرغبات ويا ريت يقعد مع أسرته ويجيب ورقة ويكتب الرغبات لأن الغلطة مبتتصلحش لأن الطالب بيدخل يكتب رغباته وبنديله فرصة 5 أيام طوال فترة التسجيل للمرحلة وأنه يدخل يعدل رغباته وإحنا بناخد بآخر تعديل الطالب عمله آخر يوم في المرحلة الساعة 7 مساء وبنسق على أساسه".

وتابع: "يا ريت كل طالب يتمنى يدخل قطاع معين يكتب كل كليات القطاع لأن بعد إعلان النتيجة مفيش إعادة ترشيح للطالب تاني".

وأكد "عطا" أن المجاميع هذا العام أعلى من العام الماضي: "عندنا ما يقرب من 66 ألف طالب في شعبة علمي علوم فوق الـ95% يعني بنسبة 30% وده طبعا زيادة والمجلس الأعلى للجامعات هيجتمع الأسبوع القادم لتحديد الأعداد اللي هيتم قبولها".

وحذر "عطا" من تداول الرقم السري للطلاب حتى لا يتعرض أحد لموقف كيدي بتغيير رغباته بدون علمه مؤكدًا أن هذه الواقعة حدثت بالفعل.

وطمأن "عطا" طلاب الدور الثاني، مؤكدًا أنهم يتم ترشيحهم طبقًا لمجموعهم وأنهم سيتم ترشيحهم للكليات بعد ظهور نتيجتهم.