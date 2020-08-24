وزير التعليم العالي: نسير في الاتجاه الصحيح لأبحاث كورونا 

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ التقدم من مرحلة التجارب الإكلينيكية وصولاً لإجراء التجارب السريرية تمر بعدد من المراحل المهمة، أولها موافقة وزارة الصحة، ثم موافقة عدد من الجهات المعنية، للبدء في المرحلة الأولى من التجارب التي تهدف للتأكد من عدم وجود أي أعراض جانبية للقاح.

وأضاف "عبدالغفار"، لـ"الوطن"، أنّ المرحلة الأولى للتجارب الإكلينيكية للقاح المصري لكورونا، تتم حاليا على 100 متبرع، وتباعًا تتم التجارب بالعشرات من المتبرعين، ثم المئات ثم الآلاف، ونحن نسير في الاتجاه الصحيح مع عدد من الدول، ونسعى لأن يكون لمصر دور بارز في هذا المجال، لأننا نتحرك بخطى جيدة وإيجابية فى ملف البحث العلمي.

وكان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قال إنّ الوزارة بدأت قبل أيام التجارب الإكلينيكية للقاح كورونا الذي جرى الانتهاء من تحضيره، مشيرا إلى أنّ اللقاح واحد من 4 حضّرها علماء المركز القومي للبحوث منذ بدء إعلان ظهور فيروس كورونا.

وأضاف "عبدالغفار"، لـ"الوطن"، أنّ التجارب الإكلينيكة السريرية تجرى على 100 متبرع بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتتم من خلال حقن المتبرع باللقاح والانتظار 48 ساعة تحت الملاحظة لمتابعة ظهور أي أعراض، وبعد الـ48 ساعة يتم عزله 14 يومًا، للتأكد من عدم وجود أي أعراض جانبية للقاح، ثم البدء في المراحل الأخرى له.

ولفت إلى بدء التجارب الإكلينيكة فور موافقة لجان الأخلاقيات على اللقاح المحضر، موضحًا أنّ المرحلة الأولى للتجارب تهدف للتأكد من عدم وجود أضرار على المتبرعين أو أعراض جانبية من استخدام اللقاح، تعقبها مرحلة التجربة على مئات المرضى، ثم مرحلة التجربة على آلاف المرضى.