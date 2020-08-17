لجنة متابعة اختبارات القدرات بجامعة بنها تستعرض تقارير الكليات

عقدت لجنة اختبارات القدرات بجامعة بنها برئاسة الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اجتماعها لمتابعة أعمال الاختبارات بكليات التربية الرياضية والفنون التطبيقية والتربية النوعية قسمي التربية الفنية والموسيقية.

جاء ذلك، بحضور أعضاء اللجنة الدكتور محمد منصور وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد صيام وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هاني شحته وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة نيفين فاروق بكلية الفنون التطبيقية والدكتورة مني نصر بكلية الفنون التطبيقية ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية والدكتور شريف المهدي مدير الإدارة الطبية.

وناقشت اللجنة آليات وإجراءات اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة وما يعادلها الأجنبية والعربية والشهادات الطبية للمتقدمين للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اختبارات القدرات لعام 2020.

واستعرضت اللجنة تقريرا عن أعمال الفترة السابقة من اختبارات القدرات بكليات الجامعة المختلفة والالتزام بآليات والإجراءات الواردة من المجلس الأعلى للجامعات.

وشدد الدكتور المغربي علي ضرورة المتابعة اليومية والانتهاء من اختبارات القدرات في نفس اليوم وتسليم تقارير للجنة في نهاية كل يوم اختبارات.

واكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على ضرورة الالتزام والتواصل بشكل مستمر مع أعضاء اللجنة حتى يتم تذليل أي صعوبات أو مشكلات قد تطرأ بشكل مفاجئ والتعامل معها لإنهاء عملية الاختبارات.