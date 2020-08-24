المنيا تستعد لمواجهة الموجة الثانية لكورونا بتدريب الفرق الطبية

تستعد محافظة المنيا، لمواجهة الموجة الثانية المحتمله لفيروس كورونا المستجد، بعقد تدريبات للفرق الطبية لتنشيط المعلومات المتعلقة بالمرض، وشرح الإجراءات الوقائية والإحترازية، وطرق مكافحة العدوى والوقاية منها، لضمان عدم انتقال المرض بين العاملين بالرعاية الصحية، أو المرضى الآخرين وغيرهم داخل مرافق الرعاية الصحية، ضمن الاجراءات الاحترازية للمكافحة، لضمان جاهزية الفرق الطبية لمواجهة أي مستجدات للجائحة.

أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة، عن استمرار تنفيذ الدورات التدريبية المكثفة، للفرق الطبية المتعاملة مع المرضى، من مديري المنشآت الصحية، ورؤساء الأقسام، ومسئولي مكافحة العدوى، ومسئولى الجودة والأطباء والتمريض فى المستشفيات والوحدات الصحية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالارتقاء بمستوى أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إن التدريب يتم علي مدار ثلاثة أسابيع بالمركز الطبى الشرقى والغربى، وتضمن فريق العمل القائم بالتدريب أعضاء من إدارات الطب الوقائى، الطب العلاجى، مكافحة العدوى، الجودة، وإدارة التمريض.

أوضح الدكتور على قاسم، مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية، أن التدريب يهدف الى رفع الوعى الصحي وتنشيط المعلومات المتعلقة بمرض كورونا، والتدريب على الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراءات مكافحة العدوى والوقاية منها، لضمان عدم انتقال المرض إلى العاملين بالرعاية الصحية، أو المرضى الآخرين وغيرهم داخل مرفق الرعاية الصحية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للمكافحة، ولضمان جاهزية الفرق الطبية لمواجهة أي مستجدات لجائحة فيروس كورونا.